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Marmara Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Marmara Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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