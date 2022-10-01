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Mardin Midyat'ta 11.381,05 m² tarla ihaleyle satılacak (çoklu satış)

KAMU HABERLERİ 01.10.2022, 19:21
Mardin Midyat'ta 11.381,05 m² tarla ihaleyle satılacak (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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