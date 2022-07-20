Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KAMU HABERLERİ 20.07.2022, 22:27
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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