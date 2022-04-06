Manavgat'ta su üstü spor parkur noktaları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manavgat ilçesi sınırları içerisinde yer alan her biri 6 m² yüzölçümlü toplam 258 m² yüzölçümlü 43 adet su üstü sporları parkur noktasını bir bütün halinde kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ