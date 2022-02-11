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Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı

Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Maltepe Üniversitesi'ne ait 9 adet araç kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı. 1 adet kamyonet, 6 adet sedan otomobil, 1 adet otobüs ve 1 adet kamyonun satış ihalesi 22 Şubat 2022 tarihinde Marmara Eğitim Köyü, Maltepe, İstanbul adresinde yapılacak. Araçlar hafta sonu hariç 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 saatleri arasında Marmara Eğitim Köyü'nde görülebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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