Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

KAMU HABERLERİ 28.08.2022, 19:45
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
27
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2022
İmsak 04:48
Güneş 06:19
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:52
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 3 7
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Kayserispor 4 6
7. Galatasaray 4 7
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 4 7
10. Giresunspor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 3 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Samsunspor 3 5
6. Gençlerbirliği 3 4
7. Boluspor 3 4
8. Göztepe 3 4
9. Keçiörengücü 3 4
10. Sakaryaspor 2 3
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Denizlispor 3 1
16. Altınordu 3 2
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Betis 3 9
2. Barcelona 3 7
3. Villarreal 3 7
4. Real Madrid 2 6
5. Osasuna 3 6
6. Real Sociedad 3 6
7. Mallorca 3 4
8. Athletic Bilbao 2 4
9. Almeria 3 4
10. Rayo Vallecano 3 4
11. Celta Vigo 3 4
12. Atletico Madrid 2 3
13. Girona 3 3
14. Valencia 2 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 2 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 2 0