Malkara Belediye Başkanlığı'ndan kiralık taşınmazlar
KAMU HABERLERİ 03.06.2022, 21:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Malkara Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 69 adet ticarethane 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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