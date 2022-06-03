Malkara Belediye Başkanlığı'ndan kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Malkara Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 69 adet ticarethane 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ