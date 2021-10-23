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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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