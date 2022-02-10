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Malatya Büyükşehir Belediyesi 44 dükkanı kiraya verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi 44 dükkanı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde bulunan 44 adet dükkanın kiralama ihaleleri 22 Şubat 2022 Salı günü saat 14.30’da Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacak.   Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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