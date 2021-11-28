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Lokman Hekim Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Lokman Hekim Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018  tarihli  Resmi  Gazete‘de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği,  09.11.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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