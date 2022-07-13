Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
KAMU HABERLERİ 13.07.2022, 21:45
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi “Genel Öğrenci İlanı” kapsamında öğrenci alınacaktır. Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında belirtilen başvuru sekmesinden başvurmaları gerekmektedir.
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