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Kuzey Kampüs Öğrenci Yaşam Merkezi ve Kafeterya Binaları Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı

Kuzey Kampüs Öğrenci Yaşam Merkezi ve Kafeterya Binaları Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Öğrenci Yaşam Merkezi, ticari alan (kantin, kafeterya, restoran gibi) ve müştemilatı yapılması amacıyla, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’te, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Buhara Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü Merkez /Çorum adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak. İrtifak hakkı tesisi süresi tapuda tescil tarihinden başlamak üzere 29 yıldır.

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