Kütahya Pazarı’nda 217 adet satış yerinin tahsisi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kütahya Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda Fatih Mahallesi semt pazarının olduğu yerde pazar günleri kurulacak olan Kütahya Pazarı’nda, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplam 217 adet satış yerinin tahsisini yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ