Kütahya İli Simav ilçesi'nde 95,00 m² 3+1 daire mahkemeden satılacak
KAMU HABERLERİ 17.09.2022, 18:31
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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