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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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