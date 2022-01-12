Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
12 Ocak 2022 Çarşamba 22:27