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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacak.

Öğretim  üyeliğine  müracaat  eden  adayların,  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartları sağlamaları  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesindeki  şartları  taşımaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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