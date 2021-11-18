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Kütahya'da TOKİ konutu satışı

Kütahya'da TOKİ konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.
  Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 73 adet 3+1 konut için başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubeleri ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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