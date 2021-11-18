Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.
Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 73 adet 3+1 konut için başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Şubeleri ve E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
18 Kasım 2021 Perşembe 20:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi'nde yaptırılan konutları satışa çıkardı.