Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) Kütahya'da 196 adet konutu satışa sundu. Kütahya Merkez'de yer alan ve konut tipi 3+1 ve 4+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Halk Bankası Kütahya Şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ