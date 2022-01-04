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KÜTAHYA'DA KÖMÜR SAHASI İHALESİ YAPILACAK

KÜTAHYA'DA KÖMÜR SAHASI İHALESİ YAPILACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ), Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan kömür madeni sahasını ihale ile satışa çıkardı. 
İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi 28 Ocak 2022 tarihine kadar KİAŞ Muhaberat Servisinden almaları ve tekliflerini 31 Ocak 2022 saat 14.00’e kadar vermeleri gerekmektedir. İhale 31 Ocak 2022 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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