Kütahya Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki 9 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 4 Ağustos 2022 tarihinde Encümen toplantı salonunda düzenlenecek ihaleyle satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ