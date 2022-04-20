Kuşadası'nda otel kiralama ihalesi yapılacak
KAMU HABERLERİ 20.04.2022, 20:35
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kuşadası ilçesi Türkmen mahallesi Eski İçmeler mevkiinde bulunan otel ve müştemilatını 20 yıllığına kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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