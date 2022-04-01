Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Avukat, Çocuk Gelişimcisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına toplam 206 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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