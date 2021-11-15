Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeleri sanatçı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa illerinde bulunan birimlerde çalışmak üzere sözleşmeli sanatçı alınacak. Başvurular elektronik ortamda e-Devlet - Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15-24 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

