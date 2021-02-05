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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre. Devlet  Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya,  Diyarbakır,  Erzurum,  Konya,  Sivas,  Trabzon  ve  Van  Tiyatro  Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.

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