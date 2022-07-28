Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Sözleşmeli Restoratör alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere mesleki uygulamalı sınav ile 30 Sözleşmeli Restoratör alımı yapılacak. Ayırntılar için TIKLAYINIZ