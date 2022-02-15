KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte - Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ