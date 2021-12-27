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Köyceğiz Belediyesi 71 odalı otel kiraya veriyor

Köyceğiz Belediyesi 71 odalı otel kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, öyceğiz Belediyesi mülkiyetinde bulunan 71 odalı otel 10 yıllığına kiraya verilecek. Ulucami Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 2.948 m² yüzölçüme sahip otelin kiralama ihalesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 15.00’de 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Arttırma Usulü” ile Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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