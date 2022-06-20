Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller
KAMU HABERLERİ 20.06.2022, 20:38
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde bulunan 139 gayrimenkulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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