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Konya Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Konya Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına,  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  tarafından  onaylanan  Konya  Teknik  Üniversitesi  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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