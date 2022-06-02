Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Uzman alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 3 sözleşmeli uzman alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ