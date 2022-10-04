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Konya Karatay'da 168.000 m² tarla icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 04.10.2022, 12:00
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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parçalı az bulutlu
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|17
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|8
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|7
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|7
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|4
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|O
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|7
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|2. Eyüpspor
|7
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|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
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|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
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|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
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|7
|3
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
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|8
|20
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|8
|17
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|7
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|9
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|8
|7
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|6
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|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
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|4
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|7
|19
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|7
|19
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|7
|16
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|7
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|10
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|10
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|8
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|7
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|7
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|7
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|5
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|7
|5
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|7
|4
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|7
|4
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|7
|1