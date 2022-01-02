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Konya İli Derebucak Belediyesi zabıta memuru alacak

Konya İli Derebucak Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Derebucak Belediye Başkanlığı  bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak  istihdam edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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