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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  akademik  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir)  adet  Profesör,  3  (üç)  adet  Doçent,  3  (üç)  adet  Doktor  Öğretim  Üyesi;  “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  5 (beş) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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