Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet sanayi alanı nitelikli arsa ihaleyle satılacak.
Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 6 bin 021 metrekare tesis alanı ile 4 bin 444 metrekare tesis alanının satış ihalesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binasındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Konya'da sanayi arsası satışı
10 Eylül 2021 Cuma 21:42
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Konya'da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet sanayi alanı nitelikli arsa ihaleyle satılacak.