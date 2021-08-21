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Kocaeli Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  aşağıda  isimleri  belirtilen  birimlerine  10.07.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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