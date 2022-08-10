Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 10.08.2022, 11:26
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
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|0
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|O
|P
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|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
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|1
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|4. M.City
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|5. Newcastle
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|3
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|1
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|1
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|1
|0
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|0
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|19. West Ham United
|1
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|0
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|O
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|0
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|12. Osasuna
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|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
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|0
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