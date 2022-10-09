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Kocaeli Karamürsel'de 1487 m² tarla mahkemeden satılacak

KAMU HABERLERİ 09.10.2022, 20:53
Kocaeli Karamürsel'de 1487 m² tarla mahkemeden satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 15/12/2021 tarih ve 2021/410 Esas, 2021/851 Karar sayılı ilamı gereğince; aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz, satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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