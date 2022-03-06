Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 06.03.2022, 23:01
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Fen Fakültesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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