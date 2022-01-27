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Kızılay yap-işlet-devret modeliyle ihale yapacak

Kızılay yap-işlet-devret modeliyle ihale yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan İstanbul Beşiktaş'taki arsayı yap-işlet-devret modeliyle ihale edecek. 
İhale, Rumelihisarı Mahallesi'nde bulunan taşınmaz üzerinde, yüklenicinin hazırlayacağı ve uygun görülecek plan ve projeler doğrultusunda güncel teknik ve fenni şartnamelere göre inşaatının yapılması, sonrasında binanın yüklenici tarafından işletilmesi ve işletme dönemi sonunda da malik Kızılay’a iadesini kapsamaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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