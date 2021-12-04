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Kırşehir'de arsa, hizmet binası, lojman ve kantar tesisi satışa sunuldu

Kırşehir'de arsa, hizmet binası, lojman ve kantar tesisi satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK)  Kırşehir'de bulunan  arsaları, hizmet binasını, lojman ve kantar tesisini kapalı zarf ile teklif alma ve gerektiğinde açık artırma usulü ihaleyle satışa sundu. Satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalesi,  8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 11:30’da S.S. 995  Sayılı Kırşehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğünde yapılacak. A yrıntılar için TIKLAYINIZ

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