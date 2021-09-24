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Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek

Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık Köyü Panayır İskelesi mevkiinde bulunan C Tipi Mesire Alanı işletilmek üzere kiraya verilecek.  Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğüne ait mesire alanının 15 yıllığına kiraya verileceği ihale 4 Ekim 2021 tarihinde İl Encümeni huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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