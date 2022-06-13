Kırklareli Üniversitesi Teknokenti'nden yapım ihalesi
KAMU HABERLERİ 13.06.2022, 21:04
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kırklareli Üniversitesi Teknokenti Anonim Şirketi, Teknokent idare binası ve kuluçka merkezi yapımı kapsamında ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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