Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü 34 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile 34 öğretim üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ