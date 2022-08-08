Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üniversite'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ne Öğretim Üyeleri alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ