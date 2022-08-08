Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

KAMU HABERLERİ 08.08.2022, 22:21
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üniversite'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ne Öğretim Üyeleri alacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ             

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