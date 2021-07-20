Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi istihdam edecek. İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
20 Temmuz 2021 Salı 22:35