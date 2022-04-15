Kilis'te "S Plaka" kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kilis Belediye Başkanlığı, Belediye sınırlarında faaliyet göstermek üzere toplam 60 adet Servis Plakası (S-Plaka) işletme hakkını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile 2 yıl süreyle kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ