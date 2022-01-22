Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Kilis İli Elbeyli Belediyesi Memur alacak
22 Ocak 2022 Cumartesi 21:56
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan