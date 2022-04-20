Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 20.04.2022, 20:38
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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Puan Durumu
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|O
|P
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|33
|73
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|33
|61
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|52
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|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|31
|51
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|32
|46
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Tuzlaspor
|31
|42
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
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|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
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|31
|38
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|31
|37
|16. Kocaelispor
|31
|37
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|32
|75
|3. Chelsea
|31
|63
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|55
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|33
|54
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|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|43
|10. Brighton
|33
|41
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|32
|39
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|32
|37
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|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Atletico Madrid
|33
|61
|3. Barcelona
|31
|60
|4. Sevilla
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
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|42
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|33
|39
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|39
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|38
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|15. Rayo Vallecano
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|34
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|33
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|32
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25