Kepez Belediyesi'nden taşınmaz satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya Kepez Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 14 adet daire ile 8 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre satışa çıkarıldı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ