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Kepez Belediyesi Balık Pazarı'ndaki dükkanları kiraya veriyor

Kepez Belediyesi Balık Pazarı'ndaki dükkanları kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Kepez Belediye Başkanlığı Balık Pazarı'nda bulunan 22 adet dükkanı 10 yıllığına kiraya veriyor. 
İhale, 25 Ocak 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kepez Belediyesi Encümen toplantı odasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini 1.000 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisi'nden alabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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